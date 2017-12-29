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أخبار العالم

العاهل الأردني يعزي الرئيس السيسي في شهداء هجوم كنيسة مارمينا

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:06 م
صدى البلد
أحمد قاسم
أرسل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا بمدينة حلوان، جنوب القاهرة، والذي أودى بحياة عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن "العاهل الأردني أعرب عن إدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدًا تضامن الأردن الكامل مع الشقيقة مصر، والوقوف إلى جانبها في مواجهة خطر الإرهاب وعصاباته".

وأعرب الملك عبد الله عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيس السيسي وأسر الضحايا بهذا الحادث الأليم، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

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