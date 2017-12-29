«القومي للمرأة» يهنئ ذوي الاحتياجات الخاصة لإقرار قانون ذوي الإعاقة

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، جميع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر، لإقرار البرلمان مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تم الموافقة عليه بشكل نهائي بالجلسة العامة بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع.



وأعربت "مايا، عن سعادتها بإقرار هذا القانون الهام الذى يخدم 15 مليون مواطن مصرى ، وتوجهت بالشكر الى جميع عضوات وأعضاء مجلس النواب لسعيهم الدؤوب لخروج هذا القانون الى النور، الذى سوف تستفيد منه المرأة المصرية صاحبة الإعاقة ، والام التى لديها طفل معاق.



وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن هذا القانون هو بداية عهد جديد لهم نحو إدماجهم بشكل أكبر فى جميع مجالات الحياة في المجتمع، متمنية المزيد من الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عام ذوي الإعاقة.

