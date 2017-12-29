القمص ميخائيل جرجس ينفى تعرض كنيسة بمنطقة أطلس بحلوان لهجوم إرهابي

نفى القمص ميخائيل جرجس كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بحلوان صحة ما تردد عن وقوع هجوم إرهابي على الكنيسة الموجودة بمنطقة أطلس بحلوان .



وأضاف "جرجس"، أن "الهجوم الذي وقع اليوم استهدف كنيسة الشهيد مارمينا بحلوان، وأن كنيسته لم تتعرض لأي هجوم إرهابي، وأن العلاقات التي تجمع بين جميع المواطنين على أحسن ما تكون وأن الأنبا بيستنى أسقف حلوان والمعصرة تربطه مع الجميع علاقات طيبة".



وكان القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلن أن كنيسة الشهيد مارمينا بحلوان تعرضت صباح اليوم لاعتداء إرهابي بإطلاق أعيرة نارية، تجاه الكنيسة.