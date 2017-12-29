تحيا مصر: الأجهزة الأمنية تعاملت باحترافية مع حادث مارمينا حلوان

شدد طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر على ضرورة تكاتف المصريين تلك الفترة والتعاون مع الأجهزة الأمنية للسيطرة على الأوضاع الأمنية ومواجهة الإرهاب المرتقب الذي يظهر بين أونة والأخرى معكرًا صفو المصريين في احتفالاتهم ومناسباتهم الدينية.



وأكد طارق محمود أن حادث كنيسة حلوان الذي وقع صباح اليوم ينذر استعداد الجماعات الإرهابية لتنفيذ عدة عمليات إرهابية خلال فترة احتفالات الأقباط ورأس السنة مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت باحترافية مع محاولة استهداف كنيسة مارمينا بحلوان.



كما أكد على ضرورة تصدي المواطنين بإبلاغ الجهات المعنية عن أي تحركات مريبة خلال تلك الفترة أو أي أشخاص مشتبه في انتمائهم لجماعات إرهابية أو متطرفة وذلك من أجل تفادي وقوع مثل تلك العمليات الإرهابية.



وأشار إلى أن مصر ستظل صامدة وستدحر ذلك الإرهاب الأسود وأن كافة تلك العمليات التي تستهدف وحدة المصريين لن تجدي نفعًا وأن كافة المتورطين في تلك العمليات والداعمين لها لن ينجو من القبضة الأمنية المصرية التي مازالت تقدم التضحيات فداء للمواطن وحفاظًا على حياة المواطنين.