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أخبار العالم

انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الإثيوبية السودانية

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:14 م
صدى البلد
شادي عبدالله
قالت وكالة الأنباء الإثيوبية، الجمعة، إن اجتماعات اللجنة العسكرية الإثيوبية السودانية انطلقت في السودان.

وأضافت الوكالة: "شارك في فعاليات الجلسة الإفتتاحية لأعمال الإجتماع الدوري كل من العميد برهانو تالفون قائد الفرقة الثانية عشرة الأثيوبية واللواء الركن أحمدان محمد خير العوض قائد الفرقة الرابعة مشاة، وحيا والي ولاية النيل الأزرق مواقف حاكم إقليم بني شنقول الأثيوبي الشاذلي حسن وإسهامه في تعزيز العلاقات الحدودية بين الجانبين".

وأكد المشاركون الحرص بلادهم على دعم التعاون دفعًا لعجلة الإستقرار الذي تشهده المناطق الحدودية.

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