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كرم جبر : مصر ستظل متماسكة حتى تتطهر من الإرهاب .. فيديو

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:32 م
كرم جبر
كرم جبر
آيات أحمد
قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الإرهاب لادين له ولا وطن ويستهدف مصر كلها والمصريين جميعًا وليس الكنائس فقط، لافتًا إلى أن تلك الحوادث لن تؤثر على الأعياد والاحتفال بالعام الميلادى الجديد.

وأضاف جبر فى مداخلة هاتفية على فضائية " أون لايف"، أن دماء الشهداء اختلطت سويًا فى معركة 6 أكتوبر وستظل الأرض المصرية متماسكة حتى تتطهر من الإرهاب، مشيرًا إلى أن تلك الحوادث لن تزيد المصريين إلا جرأة وشجاعة على مواجهة الإرهاب.

وأوضح أن الشعب المصرى لا يعرف الخوف، مؤكدًا أن الضربات القاصمة هى من ستضفى الرعب فى قلوب الإرهابيين، مفيدًا بأنه لايجب أن نسلم أنفسنا لمنصات التواصل الإجتماعى لأنها تستغل من قبل الجماعات الإرهابية لاستقطاب الشباب وبث الأخبار الكاذبة.

وأكد أنه من المتوقع أن تتكرر تلك الحوادث وعلينا أن نكون جاهزين لاستقبالها بروح وعزيمة، لافتًا إلى أن تلك العمليات لا تنم عن شجاعة أو جرأة للإرهاب لأنهم يضربون ويهربون فورًا خوفًا من القاء القبض عليهم، مفيدًا بان الإرهابيين مصابون بالخلل العقلى.

وكان، هجوم إرهابي قد وقع على كنيسة مارمينا بحلوان، تزامنا مع إقتراب الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة 2018، ما استدعى تعامل قوات الأمن مع الحادث، واحباطه، والقبض على الإرهابي المتسبب في هذا الهجوم، فضلًا عن تمشيط المنطقة وملاحقة الإرهابيين الهاربين.

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