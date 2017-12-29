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«الصحة»: 9 شهداء و5 مصابين حصيلة الهجوم على كنيسة مارمينا

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:18 م
الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
نورا المري
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحصيلة النهائية للحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان، أسفر عن وفاة 10 حالات بينهم 9 شهداء، والإرهابي منفذ العملية، إضافة إلى 5 مصابين تم نقلهم إلى مستشفيات النصر للتأمين الصحي وحلوان العام، و2 من المصابين إلى مستشفى الإنتاج الحربي.

وأوضح "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، اليوم الجمعة، أن 2 من المصابين بمستشفى النصر بينهم أمين شرطة تم نقلة إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، والحالة الأخرى لسيدة لديها خلع في الكتف الايسر، جاري نقلها إلى مستشفى معهد ناصر لإجراء جراحة عاجلة لها.

وأشار إلى أن هناك مصابا في مستشفى حلوان العام خضع لعملية جراحية، وحالته الآن مستقرة، بالإضافة إلى أنه جار إجراء عملية جراحية لسيدة بمستشفى الانتاج الحربي نتيجة إصابة بتهتك في الأمعاء، مُشيرا إلى أن حالتها حرجة وترقد داخل الرعاية المركزة.

وأكد "متحدث الصحة"، توافر كافة المستلزمات الطبية والادوية وأكياس الدم، داخل مستشفيات الاحالة بالقاهرة، مؤكدا أنها على استعداد لاستقبال كل الحالات.

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