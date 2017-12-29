رأسية "باتريك أدو" تتعادل لسيراميكا كليوباترا أمام نادي مصر

أدرك فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، هدف التعادل أمام نظيره فريق "إف سي مصر"، لتصبح النتيجة 1/1، وذلك في المباراة المقامة حاليا في إطار الجولة الرابعة عشرة من عمر منافسات دوري الدرجة الثانية المصري.



وسجل الغاني "باتريك أدو" هدف التعادل من رأسية قوية، وذلك في الدقيقة 31، وكان الغيني "فوفانا" قد تقدم لفريق مصر في الدقيقة 6 من إنفراد بالمرمى.



ويدخل نادي سيراميكا المباراة وهو وصيف المجموعة الثانية برصيد 24 نقطة، بينما يحتل "اف سي مصر" ،المركز السابع برصيد 18 نقطة فقط.



وتنقل قناة "صدى البلد 2" بثا مباشرا للمباراة.