أسعار الأسمنت في سوق البناء اليوم

ينشر "صدى البلد" أسعار الأسمنت في سوق البناء خلال تعاملات اليوم الجمعة ، حيث سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 940 جنيها للطن، وفي شركة صناعات مواد البناء سجل 895 جنيها، وفي اسمنت اسيوط سجل 980 جنيها للطن.



وبلغ سعر الطن في شركة وادي النيل 890 جنيها، وسجلت لافارج للأسمنت 838 جنيها للطن، وأسمنت سيناء 885 جنيها، والسويس للأسمنت 920 جنيها، وأسمنت بورتلاند طرة 920 جنيها للطن وأسمنت حلوان 920 جنيها.



وسجل أسمنت شركة مصر بني سويف 890 جنيها للطن، وأسمنت السويدي 923 جنيها، وفي شركة جنوب الوادي سجل 885 جنيها، وفي شركة مصر للأسمنت قنا 883 جنيها للطن.

