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ثقافة

دار الكتب والوثائق : الإرهاب يستهدف المصريين دون تمييز

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:10 م
هجوم كنيسة مارمينا
هجوم كنيسة مارمينا اليوم
جمال الشرقاوي
أدانت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، الحادث الإرهابي الخسيس الذي استهدف كنيسة مارمينا بمدينة حلوان، جنوب القاهرة، ومحل يملكه مسيحي بحلوان، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء والمصابين.

وأكد الدكتور أحمد الشوكى رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الإرهاب يستهدف المصريين جميعا دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العمر، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الشهداء، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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