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أخبار العالم

اتهام سوريين اثنين في لبنان بالإرهاب والانتماء لداعش

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:35 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ا ش ا
أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان، قراري اتهام بالإرهاب ضد سوريين اثنين، والانتماء إلى تنظيم "داعش".

اتهم القرار الأول السوري المقبوض عليه أحمد علي صديق بالانتماء إلى تنظيم داعش والمشاركة في القتال ضد الجيش في معركة عرسال 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين.

واتهم قاضي التحقيق في القرار الثاني، السوري المقبوض عليه محمد أحمد عمار بالانتماء إلى تنظيم داعش في عرسال وتقديم خدمات لوجستية لعناصره.

وأحال قاضي التحقيق المتهمين إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

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