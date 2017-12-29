ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

فريق «كرافاطا» يطلق كليب «بنت عمي» بين التراث المصري والمغربي.. فيديو

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:58 م
صدى البلد
سمر سعد
أطلق فريق "كرافاطا" المغربي الشهير عبر قناته الخاصة علي اليوتيوب، أغنية جديدة بعنوان "بنت عمي" بمناسبة حلول السنة الجديدة 2018.

واختار "كرافاطا" في هذا العمل الجديد، المزج بين كلمات مصرية مغربية من التراث الشعبي المصري والمغربي في قالب كوميدي عودنا عليه الفريق منذ ظهوره.

وحقق فريق "كرافاطا" انتشارا واسعا في المغرب العربي بسبب إصدارته المتميزة التي تروق الصغار والكبار وتحظى أغانيه بنسب مشاهدة عالية على موقع اليوتيوب.
https://www.youtube.com/watch?v=hMnQgs0NAug&feature=

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: مليون دولار في الموسم لـ طارق حامد بالوحدة السعودي

مصر ترحب بجهود الرئيس البشير من أجل التوسط لإنهاء أزمة جنوب السودان

لهيطة يتبرأ من أزمة تصوير المنتخب بـ القبض على إسلام الشاطر

صحفية إيطالية: أليسون اجتاز الكشف الطبي فى ليفربول

كريستيانو رونالدو يمنح عمال فندق 18 ألف جنيه إسترليني ..بقشيش

كريستيانو رونالدو يفاجئ زوار المدينة المحرمة

تفاصيل فتح غطاء تابوت الإسكندرية.. واكتشاف مفاجأة به.. صور

ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح في الدوري الانجليزي بطريقة متميزة

المنوفية تواجه الثعابين بقرية شبرا بخوم بالبيض المسمم وأمعاء الدواجن

قرار عاجل من وزيرة الصحة بشأن مصاريف الدراسات العليا للأطباء

النائب العام يأمر بضبط وإحضار سائق تريلا تسبب في مصرع 12 شخصا بالمنيا

حبس بشير التابعي لاشتراكه في مشاجرة بالقطامية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

عاصى الحلانى يضع اللمسات الأخيرة على حفله فى مهرجان جرش .. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

فيديو

هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو
هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو
وزير الأوقاف: منظومة صكوك الأضاحي تمتاز بالشفافية.. فيديو
وزير الأوقاف: مال الوقف تسري عليه المحاسبة الحكومية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟