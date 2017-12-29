فريق «كرافاطا» يطلق كليب «بنت عمي» بين التراث المصري والمغربي.. فيديو

أطلق فريق "كرافاطا" المغربي الشهير عبر قناته الخاصة علي اليوتيوب، أغنية جديدة بعنوان "بنت عمي" بمناسبة حلول السنة الجديدة 2018.



واختار "كرافاطا" في هذا العمل الجديد، المزج بين كلمات مصرية مغربية من التراث الشعبي المصري والمغربي في قالب كوميدي عودنا عليه الفريق منذ ظهوره.



وحقق فريق "كرافاطا" انتشارا واسعا في المغرب العربي بسبب إصدارته المتميزة التي تروق الصغار والكبار وتحظى أغانيه بنسب مشاهدة عالية على موقع اليوتيوب.

https://www.youtube.com/watch?v=hMnQgs0NAug&feature=