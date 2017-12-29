«للوطن درع يحميه».. قوات الأمن تُفشل محاولة تفجير كنيسة مارمينا بحلوان.. ونواب: المسلمون والمسيحيون ذهبوا للتبرع بالدم فور علمهم.. والإرهاب يسعى لتعكير الصفو في عيد الميلاد

الشرطة تفشل محاولة استهداف كنيسة مارمينا بحلوان

"حقوق البرلمان" تدين استهداف كنيسة حلوان.. وتؤكد: الشرطة قادرة على المواجهة

مصطفى بكرى: يقظة الأمن أفشلت العمل الجبان باستهداف كنيسة بحلوان

برلماني: المسلمون والمسيحيون ذهبوا للتبرع بالدم فور علمهم بحادث الكنيسة

مارمينا حلوان .. برلمانى: يقظة رجال الشرطة حالت دون وقوع كارثة كبرى

أعلنت وزارة الداخلية عن تصدى الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مار مينا بحلوان صباح اليوم لمجهول يستقل دراجة بخارية حال محاولته اجتياز النطاق الأمنى الخارجى للكنيسة، وقامت القوات بالتعامل الفورى معه ونجحت فى إلقاء القبض عليه عقب إصابته وضبط معه سلاح آلى و5 خزينة "150 طلقة" وعبوة متفجرة قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة.أسفر ذلك عن استشهاد أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 آخرين من بينهم أمين شرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.من جانبه وصف النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار ورئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، الحادث الارهابى الذى تعرضت له كنيسة مار مينا بحلوان بالخسيس وأن من قاموا به لا دين لهم ولا وطن.وأشاد "عابد" فى بيان له اصدره منذ قليل بقدرة الاجهزة الأمنية على إحباط محاولة تفجير الكنيسة بعد محاولة اقتحامها وتفجيرها والقبض على الارهابي مرتكب الواقعة، وبحوزته سلاح آلي و5 خزن آلية، و150 طلقة، بالإضافة إلى قنبلة، قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة.وتقدم النائب بخالص العزاء لاسر شهداء هذا الحادث ومنهم أمين شرطة و6 مواطنين داعيا المولى عز وجل ان يسكنهم فسيح جناته وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن الحادث الإرهابي الذي حاول استهداف كنيسة مار مينا بحلوان يؤكد استمرار المؤامرة والسعي إلى تعكير الصفو في عيد الميلاد المجيد، لافتا إلى أن يقظة الامن أفشلت هذا العمل الجبان وتمت مطاردة الإرهابيين وقتل احدهما بينما تمكن الآخر من الهرب.وتابع "بكرى" خلال تدوينة له عبر مواقع التواصل الإجتماعى، :"لقد فشل الإرهابيون في اختراق الكنيسة، لمحاولة تفجيرها من الداخل، ولذلك عثر مع الإرهابي القتيل علي عدد من القنابل وبندقية آلية".استنكر النائب رضا البلتاجى عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة، الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارمينا بحلوان، لافتًا إلى أنه يتابع عن كثب حالة المصابين إثر الحادث الإرهابى، والموجودين فى مستشفى النصر.وأشار "البلتاجى" فى بيان له إلى أنه تم فى نفس التوقيت استهداف محل "لقيطة" فى حلوان، والذي أصيب فيه اثنان بطلق ناري، موضحا أن المسلمين والأقباط ذهبوا إلى المستشفى فور وقوع الحادث للتبرع بالدم، قائلا: "الجميع عليه أن يتفهم أن مصر مستهدفة بكافة أرجائها لكننا قادرون على مواجهة الإرهاب" .وأدان الدكتور ايمن ابوالعلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار، العمل الارهابى الذى استهدف كنيسة مارمينا بحلوان والذى راح ضحيته 10 شهداء وعدد من المصابين، لافتا إلى أن هذا الحادث جاء متزامنا مع احتفالات المصريين بالعام الجديد وأعياد الإخوة الاقباط وهو ما يتبعه الارهابيون لسعيهم لتعكير صفوها.وقال "أبوالعلا" فى بيان اليوم، أن يقظة رجال الشرطة حالت دون وقوع كارثة كبرى ومحاولة الارهابيين اقتحام الكنيسة وزيادة اعداد الشهداء واحباط العملية الارهابية، مضيفا أنه يتعين على جموع المصريين الاحتشاد خلف مؤسسات الدولة فى مواجهتها ضد الارهاب والاصطفاف من اجل القضاء على الارهاب ومواجهته .وقال عضو مجلس النواب، إن "هناك من علامات الاستفهام حول مشروع الكونجرس الامريكى بتشريع قانون لحماية الاقباط فى مصر، وبين العمليات الارهابية التى تستهدف الكنائس خلال الفترة الاخيرة واستغلال هذا لتشريع من جانب الجماعات الارهابية".شدد طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر على ضرورة تكاتف المصريين تلك الفترة والتعاون مع الأجهزة الأمنية للسيطرة على الأوضاع الأمنية ومواجهة الإرهاب المرتقب الذي يظهر بين الحين والآخر معكرًا صفو المصريين في احتفالاتهم ومناسباتهم الدينية.وأكد "محمود"، أن حادث كنيسة حلوان الذي وقع صباح اليوم ينذر باستعداد الجماعات الإرهابية لتنفيذ عدة عمليات إرهابية خلال فترة احتفالات الأقباط ورأس السنة مشيرًا الي أن الأجهزة الأمنية تعاملت باحترافية مع محاولة استهداف كنيسة مارمينا بحلوان.كما أكد ضرورة تصدي المواطنين بإبلاغ الجهات المعنية عن أية تحركات مريبة خلال تلك الفترة أو أي أشخاص مشتبه في انتمائهم لجماعات إرهابية أو متطرفة وذلك من أجل تفادي وقوع مثل تلك العمليات الإرهابية .وأشار الي أن مصر ستظل صامدة وستدحر ذلك الإرهاب الأسود وأن كافة تلك العمليات التي تستهدف وحدة المصريين لن تجدي نفعًا وأن كافة المتورطين في تلك العمليات والداعمين لها لن ينجوا من القبضة الأمنية المصرية التي مازالت تقدم التضحيات فداء للمواطن وحفاظًا على حياة المواطنين .