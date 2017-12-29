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أخبار البلد

الرئيس السيسي يوجه الأجهزة المعنية بتقديم الرعاية المطلوبة لأسر شهداء ومصابي حادث "مارمينا حلوان"

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:23 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
قالت رئاسة الجمهورية في بيان لها قبل قليل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع عن كثب تفاصيل وتداعيات الهجوم الارهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا فى منطقة حلوان صباح اليوم، وأسفر عن وقوع شهداء ومصابين من المواطنين ومن رجال الشرطة.

وأضافت الرئاسة في البيان، أن الرئيس قدم تعازيه لأسر شهداء هذا الهجوم الارهابي الخسيس الذى استهدف أحد الأماكن المقدسة فى الأيام التي يحتفل بها أبناء الوطن من المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، كما قدم سيادته خالص الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

ووجه السيسي كافة الأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم لتقديم الرعاية المطلوبة لأسر الشهداء والمصابين، وكذا وجه باستمرار تكثيف أعمال التأمين للمنشآت الحيوية بالدولة.

وتؤكد رئاسة الجمهورية في هذا الإطار أن هذه المحاولات الارهابية اليائسة لن تنال من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية الراسخة، بل ستزيدهم إصرارًا على مواصلة مسيرة تطهير البلاد من الارهاب والتطرف.

كما تشيد رئاسة الجمهورية بالروح البطولية والتضحيات الغالية التي قدمها رجال الأمن خلال تصديهم للهجوم الإرهابي الآثم ونجاحهم في إحباط محاولات الارهابيين لتفجير الكنيسة، والتي تعكس مرة أخري التضحيات الكبيرة التي يبذلها أبناء الوطن في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها في مواجهة يد الارهاب الغاشمة.

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