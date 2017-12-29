الزمالك ينعى شهداء كنيسة "مارمينا" بحلوان

نعى مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور شهداء الواجب الوطنى من الشرطة والمواطنين الذين استشهدوا ظهر اليوم الجمعة عقب العملية الارهابية والهجوم الإرهابي المسلح على كنيسة مارمينا بحلوان.



وأدان مجلس إدارة الزمالك الحادث الإرهابي مؤكدين أن تلك العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصري ولن ينتصر الإرهاب على المصريين.



يذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة قرر الوقوف دقيقة حدادا فى مباريات الأسبوع الـ16 للدورى على ضحايا كنيسة "مارمينا" بحلوان.