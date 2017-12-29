تعادل سيراميكا كليوباترا ونادي مصر 1/1 في شوط أول "أفريقي" ...صور

انتهى الشوط الأول بين فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، ونظيره فريق "إف سي مصر"، بالتعادل الإيجابي 1/1 في "شوط أفريقي"، بالمباراة المقامة حاليا في إطار الجولة الرابعة عشرة من عمر منافسات دوري الدرجة الثانية المصري.



وسجل الغاني "باتريك أدو" هدف التعادل من رأسية قوية، في الدقيقة 31، وكان الغيني "فوفانا" قد تقدم لفريق مصر في الدقيقة 6 من انفراد بالمرمى.



وشهد الشوط تقدما مبكرا لنادي مصر، قبل أن يستحوذ ويضغط فريق سيراميكا، ويشكل خطورة كبيرة على مرمى "ديدا" إلا أن تألق الحارس وعدم إنهاء الهجمات بالشكل المطلوب حال دون تقدم أبناء كليوباترا خلال الشوط.



ويدخل نادي سيراميكا المباراة وهو وصيف المجموعة الثانية برصيد 24 نقطة، بينما يحتل "اف سي مصر" ، المركز السابع برصيد 18 نقطة فقط.



وتنقل قناة "صدى البلد 2" بثا مباشرا للمباراة.