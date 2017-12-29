الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعين لحماس في غزة

استهدف الجيش الإسرائيلي موقعين لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة بعد ظهر اليوم الجمعة ردا على ثلاثة صواريخ أطلقت على إسرائيل في وقت سابق من اليوم.



وذكرت صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية ، أن دبابات وطائرتين إسرائيليتين استهدفوا موقعين لحركة حماس في شمال قطاع غزة .

يذكر أن صاروخا أطلق من غزة سقط على مجمع اسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، وتم اعتراض اثنين آخرين من قبل نظام القبة للدفاع الصاروخي الاسرائيلي.