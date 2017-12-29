في خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف يهدي أهالي حلايب وشلاتين «100 بيت» و«20 وظيفة».. ويؤكد: نحن أمام عهد جديد في بناء الدولة والنهضة خلال الـ4 سنوات الماضية تزيد عن «5 أضعافها» في 30 عامًا

وزير الأوقاف:

• نحن أمام عهد جديد في بناء الدولة المصرية

• نواجه الإرهاب في سيناء بـ«البناء والتعمير»

• النهضة بحلايب خلال الـ4 سنوات الماضية تزيد عن «5 أضعافها» في 30 عامًا

• المصريون مُقبلون على مرحلة جديدة من القوة

• مصر بلد معافاة ومن أرادها بسوء "كبه" الله تعالى على وجهه

• جنودنا صامدون كالجبال أمام «تكالب» قوى الإرهاب عليهم

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: «القرآن الكريم وأثره فى تقوية الجوانب الإيمانية»، بحضور المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القناة، والعميد إيهاب رشاد رئيس مدينة حلايب، ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف، بمسجد «التوبة» بمدينة حلايب وشلاتين، محافظة البحر الأحمر.أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أننا أمام عهد جديد ومرحلة جديدة في بناء الدولة المصرية، التي تهتم بكل ابن من أبنائها، سواء كان يعيش داخل هذا الوطن أو خارجه، منوهًا بأن الدولة تهتم بكل أبنائها وكل بقعة من أراضيها في استراتيجية جديدة شامة لبناء دولة عصرية قوية متماسكة أطرافها كعاصمتها سواء بسواء في التنمية والاهتمام.وقال «مختار» إننا نواجه الإرهاب وقوى الشر والظلام، في أقصى الشمال الشرقي للوطن، في شمال سيناء بمزيد من البناء والتعمير في كل المجالات، ففي أقصى الشمال الشرقي، وحيث تكون سيناء، نجد البناء والتنمية والاهتمام بالإنسان والعمران، وهناك أيضًا في أقصى الشمال الغربي في مطروح نهضة تنموية غير مسبوقة، يوازيها أيضًا اهتمام بكل جوانب التنمية في أقصى الجنوب الغربي في محافظة الوادي الجديد.وأوضح أن ما تم من نهضة عمرانية وتنمية بحلايب وشلاتين في أقل من أربع سنوات -الماضية- يزيد عن خمسة أضعاف ما تم في ثلاثين عامًا في مجال الإسكان وحده بالأرقام، مشيرًا إلى أنه في أقصى الجنوب الشرقي في حلايب وشلاتين يشهد القاصي والداني من أبناء المنطقة وممن زارها من المصريين الشرفاء، أن ما تم من نهضة عمرانية وتنمية في أقل من أربع سنوات -الماضية- يزيد عن خمسة أضعاف ما تم في ثلاثين عامًا في مجال الإسكان وحده بالأرقام.وتابع: أما في مجال البنية التحتية، من ماء وكهرباء وطرق وخلافه، فلا يمكن قياسه ولا مقارنته بما تم في تاريخ هذه المنطقة، وما أعدته الدولة للعام المقبل في مجال الإسكان وحده يزيد عن 150 % ، فيما تم في ثلاثين عامًا من تاريخ هذه المنطقة، وليس هذا فحسب، حيث أنه ما يحدث في مطروح والوادي الجديد وسيناء والإسماعيلية والسويس، في مرحلة بناء دولة حقيقية عصرية كاملة نواجه فيها كل التحديات، تحديات الإرهاب والبناء والتنمية.وأفاد «وزير الأوقاف»، بأن شعب مصر مُقبل على مرحلة جديدة من البناء والقوة والتعمير، لافتًا إلى أنه كما يقولون هذا الشعب له يدان، إحداهما تبني وتعمر، والأخرى تحمي وتحرس، وما قواتنا المسلحة وأبناء الشرطة إلا جزء من نسيج هذا الشعب الأصيل.ودلل بأنه إذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد قال عن مصر وأهلها إنهم في رباط إلى يوم القيامة، فهذا تأكيد على أن هذا البلد محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى له، إلى يوم القيامة.واستند إلى ما ورد عن السلف الصالح، مؤكدًا أن مصر بلد معافاة، ومن أرادها بسوء كبه الله تعالى على وجهه، فقد ورد عن الصحابي عبد الله بن سلام، يقول: «إن مصر بلد معافاة، وأهلها أهل عافية، وهي آمنة ممن يقصدها بسوء، فمن أرادها بسوء كبه الله تعالى على وجهه».وأشار إلى أن الحجاج بن يوسف الثقفي، من العصر الأموي، كان يعرف طبيعة هذا الشعب، لذا حذر من ثلاثة أمور، تُثير غضب المصريين، فكان يقول: «لا يغرنكم من أهل مصر طول صبرهم، ولا تستضعفوا قوتهم، واتقوا منهم ثلاثًا: نساءهم لا تقربوهن، فإنكم إذا اقتربتم من نسائهم أكلوكم كما تأكل الأسود فرائسها، والثاني اتقوا أرضهم، فإن اقتربتم من أرضهم، حاربتكم صخور جبالهم، واتقوا دينهم، فإن اقتربتم من دينهم أحرقوا عليكم دنياكم».وأضاف أن هذا هو الواقع، حيث جنودنا البواسل في كل مكان وكل معترك تتكالب عليهم قوى الشر والإرهاب من كل حدب وصوب، وهم صامدون كالجبال.وأوضح أن أهل العلم قالوا إن رب العزة جعل أبواب جهنم سبعة وأبواب الجنة ثمانية هذا دليل على أن الأصل هو "الرحمة" فرحمة الله أوسع من غضبه وهو القائل عز وجل فى كتابه الكريم { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }.وشدد على أنه يجب علينا جميعًا أن لا نقنط من رحمة الله لا فى غفران الذنوب ولا من كان منا مريضًا بأن يمنحه الله الشفاء ولا من كان فقيرًا أن يمنحه الله السعة لكنه يجب علينا ان نعمل وناخذ بالأسباب لنفرج كروب المكروبين وهموم المهمومين وأن نأخذ بيد المتعسرين والمحتاجين وبيد العاصين الى طريق التوبة ولا نكفرهم ولا نيأسهم من دينهم ولا من رحمة الله فرب العزة يبسط يده بالليل ليتوب مسيئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئ الليل حيث قال فى كتابه الكريم { وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ}.ونبه وزير الأوقاف، إلى أنه الى جانب العمران والبنيان هناك بنيان أخر لا يقل عن التنمية الحسية ويجب أن نهتم به أهمية كبرى وهو "بنيان الإنسان" وهو البناء بالقراَن وبتسامح الأديان حيث يقول رسول الله (قد تركتُ فيكم بَعْدي ما إن أخذتُم، لم تضلُّوا: كتاب الله، وسُنَّتى).واستطرد: فى كل بقعة من بقاع العالم ننشر فيها سماحة الإسلام وعظمة الأديان والإسلام وننشر فيها روح القراَن والإيمان لأن القرآن جاء كتاب هداية ورحمة حيث يقول رب العزة لنبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}.وتابع قائلًا " أننا نعمل على ترسيخ مبادى الرحمة والإيمان والعدل والإنصاف ومكارم الأخلاق انطلاقا من تعاليم ديننا الذي رسخ كل المعانى والقيم الأخلاقية والإنسانية التى تؤدي الى سعادة الإنسان فى أمر دينه ودنياه فالقرآن الكريم كتاب هداية لقوله تعالى {ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ}، وكتاب رحمة وشفاء والدليل على ذلك قال المولى فى كتابه الكريم {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ}، فضلًا عن أنه كتاب نور من قال به صدق ومن حكم به عدل لم تلبس الجن مجرد إن سمعوه أن قالوا فى قوله تعالى { إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ}".وزف الدكتور محمد مختار جمعة، البُشرى لأهالي حلايب وشلاتين، في نهاية خطبة الجمعة اليوم، والتي ألقاها من مسجد «التوبة»، موضحًا أن وزارة الأوقاف قررت إهداء مئة بيت بالكامل من الموارد الذاتية للأوقاف ستُنشئها بالتنسيق مع المحافظة، هدية لأهالي حلايب، وكذلك سندعم المساجد بعشرين عاملا من أهالي المنطقة، وسيتم تفويض المُحافظ في ترشيح العمال، الذين تنطبق عليهم شروط المسابقة.