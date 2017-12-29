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رياضة

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رفض انتقال لاعبى ناديه للمصرى

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:31 م
صدى البلد
منتصر المرشدي - ملك موسي
كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن تعثر انتقال لاعبي الزمالك لنادى المصري البورسعيدى بسبب المقابل المادى الضئيل والذى لا يتناسب على الإطلاق مع حجم لاعب في نادى الزمالك.

وأشار رئيس الزمالك، إلى أن العروض المالية من المصرى تجعله في حالة الموافقة عليها، تحت طائلة إهدار المال العام، مشيرا إلى أنه من المستحيل أن يفرط في لاعب بالمجان أو بمقابل مادي غير جيد حتى لو كان الأمر على سبيل الغعارة .

وحرص منصور على التأكيد أن علاقته بجماهير بورسعيد ورئيس النادى المصرى سمير حلبية جيدة للغاية ، لكنه من الصعب أن يفرط في لاعب دون الحصول على قيمته التسويقية .

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