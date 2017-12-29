الكرملين يصف العلاقات مع واشنطن بـ"خيبة الأمل"

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم /الجمعة/ عن أن حالة العلاقات الروسية الأمريكية الحالية، تعد أكبر خيبة أمل في العام الجاري 2017.



ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بيسكوف قوله، إن روسيا تسعى لعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مشيرا إلى أن بلاده تسعى للعلاقات الطيبة والمفيدة للجميع وعلى أساس الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة.



وقال بيسكوف " لقد طرحنا رأينا مرارا بشأن هذه الهيستيريا المعادية لروسيا، والتي يجري تضخيمها وتأجيجها ودعمها في الولايات المتحدة، ما زلنا نستغرب استمرار الجميع بالتحقيقات وهذا بالطبع شأن داخلي للولايات المتحدة، لكن في تلك الحالة، هذا يلحق الضرر بعلاقاتنا الثنائية ونحن نأسف لذلك".