«الكاثوليكية» تنعي شهداء مارمينا بحلوان: «الإرهاب لا يستهدف إلا استقرار مصر»

نعى المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، الأب رفيق جريش، شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة مستهدفا كنيسة مارمينا بحلوان، والذى أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والمصابين.



وقال المتحدث باسم الكنيسة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن استهداف بيوت العبادة على هذا النحو يؤكد أن الإرهاب لا يستهدف إلا استقرار بلادنا مصر، وإن هذه المحاولات اليائسة لن تزيد المصريين إلا قوة في مواجهة شرور الإرهاب، وإن ما يحدث من عمليات إرهابية تتنافى مع كافة الشرائع والأعراف الإنسانية.



وقدم متحدث الكنيسة، العزاء للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني، في شهداء الكنيسة، مؤكدا تضامن الكنيسة الكاثوليكية مع جموع الشعب وكافة مؤسسات الدولة للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، مضيفا أن الكنيسة الكاثوليكية ترفع الصلوات من أجل أن ينعم الله على مصر وشعبها بالأمن والسلام، وأن يتقبل إليه أرواح شهداء الحوادث الإرهابية، وأن ينعم الله على المصابين بالشفاء العاجل، داعيا الله أن يحفظ بلادنا من كل شر.