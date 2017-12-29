ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

«الكاثوليكية» تنعي شهداء مارمينا بحلوان: «الإرهاب لا يستهدف إلا استقرار مصر»

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:57 م
هجوم كنيسة مارمينا
هجوم كنيسة مارمينا اليوم
ا ش ا
نعى المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، الأب رفيق جريش، شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة مستهدفا كنيسة مارمينا بحلوان، والذى أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والمصابين.

وقال المتحدث باسم الكنيسة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن استهداف بيوت العبادة على هذا النحو يؤكد أن الإرهاب لا يستهدف إلا استقرار بلادنا مصر، وإن هذه المحاولات اليائسة لن تزيد المصريين إلا قوة في مواجهة شرور الإرهاب، وإن ما يحدث من عمليات إرهابية تتنافى مع كافة الشرائع والأعراف الإنسانية.

وقدم متحدث الكنيسة، العزاء للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني، في شهداء الكنيسة، مؤكدا تضامن الكنيسة الكاثوليكية مع جموع الشعب وكافة مؤسسات الدولة للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، مضيفا أن الكنيسة الكاثوليكية ترفع الصلوات من أجل أن ينعم الله على مصر وشعبها بالأمن والسلام، وأن يتقبل إليه أرواح شهداء الحوادث الإرهابية، وأن ينعم الله على المصابين بالشفاء العاجل، داعيا الله أن يحفظ بلادنا من كل شر.

ترشيحاتنا

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

ليفربول يسخر من لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب محمد صلاح .. صور

تعرف على تفاصيل إصابة أكرم توفيق

بالأرقام.. حالة طلاق كل 4 دقائق .. ماذا حدث للمصريين؟

بث مباشر .. مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسى ونظيره السودانى

زفافها الليلة.. شاهد 10 صور من حنة المذيعة فرح علي

منة فضالى لـ مى سليم: مبروك الطلاق.. زمن الرجالة خلص

تعرّف على تشكيل الأهلي في ودية الجونة

تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي

خبير بترولي: ثورة يوليو أممت أهم شركتين في مصر

الأمين العام للآثار: كنت أول واحد يدخل راسه جوا التابوت.. فيديو

الساحر التركى لـ صدى البلد: المصل المصرى أنقذ حياتي.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

فيديو

وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو
منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو
هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو
هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟