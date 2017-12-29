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الاستخبارات العراقية: ضبط مخبأ بداخله 72 قنبلة هاون في تلعفر

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:09 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، ضبط مخبأ بداخله 72 قنبلة هاون عيار 120 ملم، و20 كتابا باللغة التركية في تلعفر شمال غرب العراق.

وأفادت الاستخبارات - في بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي - أنه تنفيذا للتوجيهات بضرورة التشديد على ملاحقة ومتابعة وتعقب ما تبقى من فلول داعش الإرهابية وخلاياهم النائمة والقبض عليهم واستمرار عمليات البحث والتفتيش عن مصادر تمويلهم وتسليحهم بقصد تجفيفها، والاستيلاء على مخازن ومستودعات أسلحتهم ومعامل التفخيخ التي كانت بحوزتهم وبعملية نوعية نفذت وفق معلومات دقيقة، تمكنت خلالها استخبارات الفرقة 15 من ضبط مستودع للسلاح والعتاد مخبأ في أحد الدور السكنية بقرية العبرة الثانية التابعة لقضاء تلعفر".

وذكر البيان، "أن المخبأ كان يضم 72 قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم، كما عُثر بداخله على 20 كتابا باللغة التركية يحمل أفكارًا ومتبنيات إرهابية، وهو ما يؤكد بأن المسؤولين عن هذا المستودع هم من الإرهابيين الحاملين للجنسية التركية".

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