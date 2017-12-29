شقيق شهيدين حادث كنيسة حلوان: اتصلت بأخي أبلغه بوفاة "أختنا" فوجئت بموته بالحادث

كشف أحد أشقاء شهداء كنيسة مارمينا فى حلوان المتواجد أمام مشرحة مستشفى النصر بحلوان إلي تفاصيل ١٥ دقيقة قبل استشهاد شقيقه وشقيقته عماد وصفاء عبدالشهيد.



وقال شقيق عماد وصفاء عبدالشهيد إنه أثناء خروجه من السيارة بمحيط الكنيسة شاهد الإرهابي يطلق النيران تجاه أفراد تأمين الكنيسة وتبادل أميني الشرطة المكلفين بالحراسة النار معه، وبعد دقائق استشهد أمين الشرطة، ووجدت شقيقتي علي الأرض غارقة في دمائها، فقام بالاتصال بشقيقه للاطمئنان عليه وإبلاغه خبر استشهاد شقيقتهما.



ويضيف شقيق الشهداء:" جاءني الخبر كالصاعقة عندما رد أحد المواطنين على هاتف شقيقي ليخبرني باستشهادة هو أيضًا في الحادث".



صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه صباح اليوم الموافق 29 الجارى تصدت الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مار مينا بحلوان لمجهول يستقل دراجة بخارية حال محاولته اجتياز النطاق الأمنى الخارجى للكنيسة.



قامت القوات بالتعامل الفورى معه ونجحت فى إلقاء القبض عليه عقب إصابته وضبط معه سلاح آلى و5 خزينة "150 طلقة" وعبوة متفجرة قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة .. أسفر ذلك عن استشهاد أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 آخرين من بينهم أمين شرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.



وأسماء الشهداء هم كل من «عماد عبدالشهيد 45 سنة، وصفاء عبدالشهيد 43 سنة، وديع القمص مرقس 65 سنة، ايفلين شكر الله 52 سنه، وجيه اسحق 90 سنه، رضا عبدالرحمن 45 سنة من القوة الأمنية».



واستشهد شخصان آخران لتعرضهما لهجوم من نفس المسلحين فى محل أجهزة منزلية بمنطقة المشروع بحلوان، يملكه شخص مسيحي، وهما روماني شاكر، وعاطف شاكر.