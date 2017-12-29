مرصد الكهرباء: 10 آلاف و600 ميجاوات زيادة احتياطية عن الحمل المتوقع

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الجمعة تبلغ 10 آلاف و600 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 23 ألفا و400 ميجاوات، مقابل 24 ألفا و700 ميجاوات أمس الخميس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و530 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم الجمعة باللون الأخضر حتى الساعة الثالثة مساء، وكان قد ظهر أمس الخميس باللون الأخضر طوال اليوم.



يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.



ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.