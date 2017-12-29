نادي قضاة مجلس الدولة ينعى شهداء حادث كنيسة مارمينا بحلوان

نعى نادي قضاة مجلس الدولة ببالغ الحزن والأسى والغضب شهداء مصر الأبرار الذين استشهدوا اليوم جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف قوات تأمين كنيسة القديس مارمينا بحلوان صباح اليوم.



وتقدم النادي بالعزاء إلى رئيس الجمهورية والبابا تواضرس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ووزير الداخلية ولأسر الشهداء وللشعب المصري بأكمله بخالص العزاء ، كما يتمنى للمصابين الشفاء العاجل.



وأدان النادي العمل الارهابي الخسيس مؤكدا دعمه لجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب على كافة المستويات وبكل الطرق الممكنة وعلى وحدة الشعب المصري وتكاتفه مهما كانت التحديات ، فالوطن واحد والألم واحد والإرهاب لا يفرق بين مسلم ومسيحي ، فبعدما استهدف مسجدًا بالأمس يستهدف اليوم كنيسة وكل هذا لن يثني شعبنا عن مقاومة الإرهاب أو يفت في عضده.



وقال مسئول مركز الإعلام الأمنى إن الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مار مينا بحلوان تصدت صباح اليوم لمجهول يستقل دراجة بخارية حال محاولته اجتياز النطاق الأمنى الخارجى للكنيسة.



وقامت القوات بالتعامل الفورى معه ونجحت فى إلقاء القبض عليه عقب إصابته وضبط معه سلاح آلى و5 خزينة "150 طلقة" وعبوة متفجرة قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة .. أسفر ذلك عن استشهاد أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 آخرين من بينهم أمين شرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.



وتشير المعلومات إلى أن الارهابي كان يستهدف اختراق النطاق الأمنى من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين إلا أن سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك.



ويعتبر الإرهابى من أبرز العناصر الإرهابية النشطة وسبق له القيام بالعديد من الحوادث الإرهابية والتى أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمواطنين ويشار إلى أن الإرهابي كان قد أطلق عددا من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس قبل إقدامه على ارتكاب الواقعة ما أسفر عن استشهاد مواطنين كانا داخل المحل .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وأسماء الشهداء هم كل من «عماد عبدالشهيد 45 سنة، وصفاء عبدالشهيد 43 سنة، وديع القمص مرقس 65 سنة، ايفلين شكر الله 52 سنه، وجيه اسحق 90 سنه، رضا عبدالرحمن 45 سنة من القوة الأمنية».



واستشهد شخصان آخران لتعرضهما لهجوم من نفس المسلحين فى محل أجهزة منزلية بمنطقة المشروع بحلوان، يملكه شخص مسيحي، وهما روماني شاكر، وعاطف شاكر.