ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نائب تونسي: زيارة أردوغان إلى تونس لم تكن لخدمة مصالحنا

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:55 م
زياد لخضر
زياد لخضر
ا ش ا
اعتبر النائب عن الجبهة الشعبية التونسية زياد لخضر، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس أول أمس، تشكل خطرا.

وقال لخضر - في حديث مع إذاعة "شمس إف إم" التونسية اليوم الجمعة، "لا نرى أن زيارة حليف دولة الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن تكون لخدمة مصالحنا أو مصالح منطقتنا"، مشيرًا إلى أن الزيارة تمت لأن هناك محاور إقليمية تتصادم وتريد أن تجعل من تونس مكانا للتصادم.

يشار إلى أن عددا من الأحزاب التونسية، رفضت سياسات الرئيس التركي وتصرفاته وتصريحاته خلال زيارته إلى تونس أول أمس، رافضين إقحام تونس في لعبة المحاور الإقليمية والنيل من سيادتها، والدور الذي لعبه أردوغان في تدمير سوريا وليبيا بدعمه العصابات الإرهابية.

ترشيحاتنا

إسماعيل يوسف ينعى سيف العماري برسالة مؤثرة

شاهد.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة في جزر المالديف

لهيطة يتبرأ من أزمة تصوير المنتخب بـ القبض على إسلام الشاطر

مصر تحقق 4 ميداليات للتايكوندو في دورة الألعاب الإفريقية للشباب

صدى البلد ينفرد بتفاصيل تمديد تعاقد سعد سمير لمدة 4 مواسم مع الأهلي

تعرف على تفاصيل إصابة أكرم توفيق

رجل وسيدة يستوليان على 4 ملايين جنيه من مواطنين بالسويس

ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح في الدوري الانجليزي بطريقة متميزة

كريستيانو رونالدو يمنح عمال فندق 18 ألف جنيه إسترليني ..بقشيش

وزير الرياضة: نسير على نهج الرئيس السيسي ونسعى لتطوير الرياضة.. فيديو

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والمباريات المنتظرة..فيديو

بالأرقام.. حالة طلاق كل 4 دقائق .. ماذا حدث للمصريين؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

فيديو

وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو
منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو
هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو
هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟