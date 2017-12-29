رئيس الزمالك يكشف حقيقة رفض لاعبيه الانتقال للمصرى

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، أن تعثر انتقال بعض لاعبي الزمالك لنادى المصري البورسعيدى بسبب المقابل المادى الضئيل والذى لا يتناسب على الإطلاق مع حجم لاعب في نادى الزمالك .



وأشار رئيس الزمالك فى تصريح للموقع الرسمى للنادى ، إلى أن العروض المالية من المصرى تجعله في حالة الموافقة عليها ، تحت طائلة إهدار المال العام ، مشيرا إلى أنه من المستحيل أن يفرط في لاعب بالمجان أو بمقابل مادي غير جيد حتى لو كان الامر على سبيل الاعارة.



وحرص منصور على التأكيد أن علاقته بجماهير بورسعيد ورئيس النادى المصرى سمير حلبية جيدة للغاية ، لكنه من الصعب أن يفرط في لاعب دون الحصول على قيمته التسويقية.