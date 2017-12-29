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حوادث

إصابة شاب بنزيف فى المخ عقب سقوطه من قطار بورسعيد

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:17 م
صورة آرشيفية
صورة آرشيفية
كتب محمد الغزاوى
أصيب شخص منذ قليل بنزيف فى المخ عقب سقوطه من قطار بورسعيد أمام باب 40 الجمركى.

كانت مديرية أمن بورسعيد تلقت إخطارًا من طوارئ مديرية الصحة إصابة شخص فى حادث فور سقوطه من القطار امام باب ٤٠ الجمركى.

وأكد الدكتور عادل تعيلب مدير عام الصحة ببورسعيد وصول أحمد حسن على ١٨ سنه الى مستشفى ببورسعيد العام "الأميري" مصاب بادعاء سقوط من القطار وإصابته بنزيف بالمخ .

وعلى الفور تم إخطار مباحث السكة الحديد بالتنسيق مع مباحث المحافظة لاستكمال إجراءات التحقيق للوقوف على الأسباب الفعلية لسقوط الشاب

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