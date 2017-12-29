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برلمان

رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم على كنيسة بحلوان.. ويؤكد: الإرهاب جبان

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:57 م
صدى البلد
ا ش ا
أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة كنيسة مارمينا بحلوان.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة، التي تأتي مع الاحتفال بعيد الميلاد، لن تزيد الشعب المصري ونسيجه الاجتماعي إلا قوةً وتماسكًا وعزيمةً على اقتلاع الإرهاب من جذوره، وتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدى لإجرامهم.

وثمن رئيس البرلمان العربي تصدي قوات الأمن المصرية لهذا الهجوم الجبان، داعيًا إلى ضرورة التكاتف العربي والدولي لمواجهة الإرهاب على جميع الأصعدة للحد من هذه الجرائم الآثمة بحق الآمنين.

وأعرب عن خالص تعازيه لمصر رئيسًا وحكومة وبرلمانًا وشعبًا وللكنيسة المصرية ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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