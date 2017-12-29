غدًا.. المصيلحي يزور أسيوط لبحث المشاكل التي تواجه قطاع التموين

يزور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي محافظة أسيوط غدا السبت لتفقد بعض أفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة وبعض أفرع "جمعيتي" والوقوف على آخر المستجدات في قطاع التموين في المحافظة.



وقال وكيل وزارة التموين والتجارة بأسيوط محسن صالح ، إن الوزير سيلتقي مع المحافظ المهندس ياسر الدسوقي ونواب البرلمان عن محافظة أسيوط للاستماع إلى أهم المشاكل التي تواجه قطاع التموين بالمحافظة والجهود التي تبذلها المحافظة لمحاربة الاتجار في السلع التموينية والقضاء على تجارة السوق السوداء وذلك لإيصال الدعم لمستحقيه.