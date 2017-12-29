آلاف الأهالي بـ"البحيرة" يشيعون جثمان "السمالوسي" شهيد الإرهاب ..صور

شيع الآلاف من أهالى قرية أبو بكر الصديق بالنوبارية في محافظة البحيرة، جثمان الشهيد حازم رمضان رزق البطوي السمالوسي، ضحية الإرهاب الأسود، إلى مثواه الأخير، والذى لقى حتفه إثر انفجار عبوة ناسفة بمدرعة أثناء مداهمات أوكار العناصر الإرهابية بشمال سيناء، وأسفر ذلك عن استشهاد 6 من أفراد الجيش بينهم العقيد أركان حرب أحمد الكفراوى.



وكان الشهيد قد كتب على صفحته الشخصية بالفيس بوك، "إذا توفيت قبل أمى فأخبروها بأن أمنيتي تحققت، الموت قدر والشهادة شرف والثأر فرض والراجل مننا بألف".



وقال أهالى قرية أبو بكر الصديق بالنوبارية مسقط رأس الشهيد، إن البطل كان يتمنى الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنه، ونالها كما كان "رجلا بمعنى الكلمة ويشارك أهالى القرية فى أوجاعهم وأفراحهم وبيصلى الوقت بوقته".