الإمارات تدين الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان.. وتؤكد: ندعم مصر

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف، اليوم الجمعة، كنيسة مارمينا بحلوان، معربة عن تعازيها لأسر الشهداء ولحكومة وشعب مصر، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان أوردته وكالة "وام"، عن استنكار الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، مؤكدة دعمها القوي لمصر ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة.



وشدد البيان على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، التي تتنافى مع المبادئ والقيم الإنسانية والدينية، لن تنال من عزيمة شعب مصر وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب، الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق.



وجدد البيان موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق، وأيا كان مصدره ومنطلقاته.