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محافظات

محافظ بورسعيد يعلن التطوير الحضاري الشامل لشارع محمد علي

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:12 م
صدى البلد
محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الجمعة، لوضع تصور لتطوير شارع محمد علي.

وقال "الغضبان"، فى بيان اليوم، إن التصور المبدئي سيتضمن اقامة ميدان وتمثال لمحمد علي باشا، مؤسس نهضة مصر الحديثة، وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين، واستشاري المحافظة، والتنسيق الحضري، علي أن تقوم كل جهة بعرض تصور التطوير.

وأضاف محافظ بورسعيد أن التصور سيتضمن تطويرا شاملا وتوسعة وإضاءة الشارع، وعمل "لاند سكيب" متكامل، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطوير حديقة التاريخ والمنتزه بالتنسيق مع جهاز التطوير الحضري، لتتواكب مع مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة.

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