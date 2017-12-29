ديوكوفيتش ينسحب من بطولة أبوظبي

أعلن لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش اليوم الجمعة انسحابه من بطولة مبادلة الاستعراضية في أبوظبي لشعوره بآلام في الكوع، ليؤجل بذلك عودته للملاعب بعد غياب ستة أشهر للإصابة.



وقال ديوكوفيتش على موقعه الإلكتروني الرسمي: "للأسف عاودتني خلال آخر يومين الآم في الكوع وبعد الفحوصات نصحني الأطباء بعدم المخاطرة والغياب عن هذه البطولة ومواصلة العلاج".



وأعرب المصنف الـ12 عالميا حاليا والأول سابقا، عن "إحباطه الشديد وحزنه" لأنه كان ينتظر بشوق العودة للعب في المباريات الرسمية.



وقال: "كنت أستمتع بالاستعدادت لبطولة أبوظبي التي أحب المشاركة بها".



وكان من المقرر أن يلعب ديوكوفيتش مباراته الأولى بالبطولة أمام الإسباني روبرتو باوتيستا.