ادين هازارد يرفض التجديد لـ تشيلسي .. من أجل عيون ريال مدريد

رفض الجناح البلجيكي إيدين هازارد تجديد عقده مع تشيلسي الإنجليزي، ليترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية انتقاله لريال مدريد، وفقًا لما صرح به والده لصحيفة "لو سوار" المحلية.



وفي مقابلة نشرتها الصحيفة البلجيكية اليوم الجمعة، قال تيري هازارد، والد اللاعب، إن "إيدين رفض تمديد عقده ليتمكن من تلبية اهتمام ريال مدريد الذي سيكون من الجيد أن ينتقل لصفوفه".



و أوضح أن المهاجم الدولي لم يوقع أي عقد مع النادي "الملكي" حتى الآن، وقال: "في اللحظة التي أتحدث فيها لا يوجد أي عقد، إيدين ليس سوى أحد الطرفين".



وانضم هازارد لصفوف تشيلسي في 2012 قادمًا من ليل الفرنسي، ومنذ انتقاله للفريق اللندني ترشح للكرة الذهبية أربع مرات، وتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2015 و2017، بالإضافة لدوري أوروبا في 2013 بين ألقاب أخرى.