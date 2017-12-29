ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ادين هازارد يرفض التجديد لـ تشيلسي .. من أجل عيون ريال مدريد

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:38 م
صدى البلد
نور عادل
رفض الجناح البلجيكي إيدين هازارد تجديد عقده مع تشيلسي الإنجليزي، ليترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية انتقاله لريال مدريد، وفقًا لما صرح به والده لصحيفة "لو سوار" المحلية.

وفي مقابلة نشرتها الصحيفة البلجيكية اليوم الجمعة، قال تيري هازارد، والد اللاعب، إن "إيدين رفض تمديد عقده ليتمكن من تلبية اهتمام ريال مدريد الذي سيكون من الجيد أن ينتقل لصفوفه".

و أوضح أن المهاجم الدولي لم يوقع أي عقد مع النادي "الملكي" حتى الآن، وقال: "في اللحظة التي أتحدث فيها لا يوجد أي عقد، إيدين ليس سوى أحد الطرفين".

وانضم هازارد لصفوف تشيلسي في 2012 قادمًا من ليل الفرنسي، ومنذ انتقاله للفريق اللندني ترشح للكرة الذهبية أربع مرات، وتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2015 و2017، بالإضافة لدوري أوروبا في 2013 بين ألقاب أخرى.

ترشيحاتنا

عربيتك مش هتتخدش تاني.. طلاء الشمع أعلى جودة وأقل تكلفة..فيديو وصور

أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ جميل راتب .. فيديو

5 أطعمة هامة تقضي على سموم وبكتيريا القولون

لقراء صدى البلد .. انقل ملكية السيارة في 7 خطوات .. مستندات

لهيطة يتبرأ من أزمة تصوير المنتخب بـ القبض على إسلام الشاطر

ليفربول يسخر من لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب محمد صلاح .. صور

تعرف على تفاصيل إصابة أكرم توفيق

إخلاء سبيل بشير التابعي لاشتراكه في مشاجرة بالقطامية

الحبس سنة لـ البلتاجي لإهانة المحكمة في قضية التخابر مع حماس

مصر تحقق 4 ميداليات للتايكوندو في دورة الألعاب الإفريقية للشباب

الثعابين تغزو قرية شبرا بخوم بالمنوفية.. وفاة شخصين بـ لدغات خلال 3 أيام ..البيض المسمم وأمعاء الدواجن أبرز وسائل قتلها.. الصحة: توفير الأمصال ورفع الطوارئ..والزراعة: الأمر طبيعي لارتفاع الحرارة.. صور

شاهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في الخرطوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

فيديو

وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو
منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو
هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو
هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟