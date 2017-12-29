جينفر لوبيز وحبيبها يصطحبان أطفالهما لعشاء الكريسماس.. صور

اصطحبت النجمة العالمية جينفر لوبيز وحبيبها لاعب كرة البيسبول اليكس رودريجيز، أطفالهما، من أجل استكمال احتفالهم بعيد الكريسماس، إذ ظهروا يتناولون العشاء في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أمس الخميس.



وكانت عدسات مصوري الباباراتزي، التقطت صورًا للنجمة العالمية وباقي أفراد عائلتها الذين قضوا سويا ليلة عيد الكريسماس، الأحد الماضي.



يذكر أن "لوبيز" و"رودريجيز" ارتبطا مطلع عام 2017، وصنفا ضمن أفضل ثنائيات 2017.