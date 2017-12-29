نائب بعد حادث مارمينا: يقظة رجال الشرطة منعت تزايد أعداد الضحايا

أكد النائب إيهاب الطماوى، امين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن يقظة رجال الداخلية منعت تزايد أعداد الضحايا فى الهجوم الإرهابى الذى وقع بكنيسة "مارمينا ".





وأشار النائب فى بيان له، إلى أن الإرهاب يستهدف المصريين في المساجد والكنائس ويستهدف رجال وأبطال القوات المسلحة والشرطة، مطالبا الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان بإدراك أن الحق في الحياة الآمنة أهم حق من حقوق الإنسان ومقدم على باقي الحقوق.





وأكد أن المصريين سيظلون خلف القيادة السياسية ورجال وأبطال القوات المسلحة والداخلية حتي يتم القضاء تماما علي قوي الشر والإرهاب التي تسعي لتعطيل مسيرة الشعب في طريق تحقيق التنمية.



