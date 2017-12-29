اهتمام بـ"النقل النهري" حول العالم.. مصر تحاول تطوير "التاكسي".. وإيطاليا وكندا وأمريكا وهونج كونج تطور من مقوماته لحل أزمة الازدحام المروري.. صور

تطور كبير في تكنولوجيا النقل النهري

دول كبرى تتوسع في تطوير النقل النهري لحل أزمات المرور

مصر تسعى لتطوير التكسي النهري والاستفادة من مجرى النيل



بات النقل النهري يشكل أحد مقومات النقل الهامة ووسائلها الرئيسية في العديد من المدن الكبرى حول العالم، نظرا للزيادة السكانية وتوفير الأنهار في المدن مجرى مفتوح وواسع يمكن التنقل على سطحه بسهولة ويسر.



وفي مصر توجد هيئة للنقل النهري، وتعمل السلطات خلال الأعوام الأخيرة إلى إدراج تطوير النقل النهري من أجل تخفيف الازدحام في شوارع القاهرة، باستغلال شريان النيلي في نقل المواطنين.



ومنذ عام 2014، تطرح منظومة التاكسي النهري من أجل معالجة أزمة التنقل والذي سيوفر وسيلة نقل مريحة وآمنة وسريعة بين ضفتي النيل، ولاقت هذه المنظومة بعض النجاح لكنها تنتظر إلى تطوير أكثر، بحسب مسئولين في وزارة النقل المصرية على موقع الحكومة.



إلى جانب ذلك، يشكل النيل أحد الطرق الهامة لنقل البضائع والمواد المعدنية من جنوب وشمال مصر، ومنذ ثورة 1952، عملت مصر على توسيع استخدام النيل في نقل البضائع وربط الشمال بالجنوب، بحسب محاضرة عقدها المهندس مصطفى الديب، مستشار الوزارة للنقل النهري، تحت عنوان "النقل النهري في مصر الحاضر والمستقبل" في جامعة الاسكندرية 23 ديسمبر الجاري.



النقل النهري.. التحرك على صفحات المياه



لأن المياه جزء أساسي من حياة البشر وتشكل احدى نقاط الاستقرار الرئيسية، مثل الفراعنة في مصر الذين أقاموا حول ضفتي نهر النيل، فإن غالبية المدن الكبرى تقع حول مجرى مائي، عادة نهر أو نهرين، وفي بعض الأحيان بحيرة، ولهذا السبب فإن الطرق المائية لعبت دورا تاريخيا هاما في نقل العلاقات بين الشعوب المختلفة وكذلك الشحن، مثلما يوضح موقع "ذا ترانسبورت بوليتيك" المختص بالنقل.



يتابع الموقع أن هذه المجاري المائية سمحت بخلق صلات خارج الحدود فعلى سبيل المثال حتى الجزء الأول من القرن العشرين، كانت العبارات المائية هي وسيلة النقل الوحيدة التي تربط العالم ببعضه، غير أن التكنولوجيا الجديدة ساهمت في تطوير عمليات النقل من خلال بناء طرق أسفل المياه وأنفاق سكك حديد مما ساهمت في إحداث نقلة نوعية بعملية النقل وخففت الضغط على القوارب.



على الرغم من أن النقل البحري قد انخفض خلال العقود الأخيرة مع ظهور النقل الجوي الذي يعتبر الأسرع على الإطلاق، وكذلك صعوبة التنقل من المجاري المائية وحتى الأماكن السكنية، إلا أن النقل النهري لم يمت، بل لا يزال وسيلة النقل الآمنة والرخيصة التي يلجأ إليها المواطنين، ففي مدينة فينيسيا، تشكل أيضا الحافلة النهرية وسيلة النقل الرئيسية حول المدينة، وفي شمال أمريكا، تشكل العبارات وسيلة نقل مهمة بين ولاية سياتل ومدينة فانكوفر الكندية.



مثال على ذلك، هو الحج إلى مكة، حيث يلجأ الآلاف من الحجاج إلى استخدام العبارات البحرية عبر البحر الأحمر وكذلك شمال المحيط الهندي للوصول إلى السعودية، ورغم تطور النقل بالطيران، إلا أن الكثير من المواطنين يرون في النقل بالعبارات أرخص كلفة.



تحويل شواطئ الأنهار إلى متنزهات وأماكن صناعية



يلفت الموقع إلى أن تحويل شواطئ المجاري المائية إلى مناطق صناعية وحدائق من الممكن أن تخفف الضغط على المواصلات الأرضية وتجعل المواطنين في هذه المدن يقبلون على التنقل بالقوارب والعبارات فوق المياه، لاسيما مع المنظر الخلاب للمياه والواء الطلق.



يشير الموقع إلى أن التاكسي النهري من الممكن أن يكون وسيلة هامة للنقل يلجأ إليها المواطنين ويخففون الضغط على السيارات والحافلات في الطرق العادية، فعلى سبيل المثال هناك شركة أمريكية تسمي تاكسي رايفر، تخطط لعميلة نقل في مدينة واشنطن دي سي.



كما أطلقت شركة بوتوماك ريفر بوات مشروع للنقل بين مدينة اسكندرية في ولاية فيرجينيا ومدينة ناشيونال هاربر من أجل تحفيز النقل النهري.



وفي هونج كونج، شهدت المواصلات المائية طفرة كبيرة ومهدت السلطات طرق مؤدية إلى المجاري المائية لتسهيل تنقل المواطنين.

