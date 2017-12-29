أتليتكو مدريد يعلن تشكيلة نارية ويستعين بالقوة الضاربة فى مواجهة الأهلي



حراسه المرمى: أوبلاك - مويا - فيرنر

خط الدفاع: خوانفران - سافيتش - فرساليكو - لوكاس - مونيوز - سيرجيى - مونتورو

خط الوسط: بارتى - كوكى - ساؤول - كاراسكو - أجوستو - خابى - مورينو - كييدى - أولابى

خط الهجوم: جريزمان - توريس - جاميرو - كوريا

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني،المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني،عن اختياراته للقائمة التي ستدخل مواجهة الفريق الإسباني امام النادي الأهلي وديًا والمقرر لها ان تقام يوم الغد السبت على استاد الجيش ببرج العرب.واختار دييجو سيميوني قوته الضاربة حيث جاء على رأس قامته النجم الفرنسي انطوان جريزمان والبلجيكي يانيك كاراسكو وفرناندو توريس.وجائت القائمة على النحو التالي :