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محافظات

محافظ قنا يدين الحادث الإرهابي بكنيسة القديس مارمينا بحلوان

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:57 م
للواء عبد الحميد
للواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
يوسف رجب
أدان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف كنيسة القديس مار مينا بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة والذي أسفر عن استشهاد أمين شرطة و9 مواطنين وإصابة 4 آخرين.

وتقدم محافظ قنا والأجهزة التنفيذية والشعبية وأبناء المحافظة، بخالص العزاء لأُسر الشهداء، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الهجان، أن أبناء محافظة قنا وجموع الشعب المصرى يستنكرون هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة، مضيفًا بأن مصر تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب تستدعى منا الوقوف جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية حتى يتثنى لهما القضاء على بؤر الإرهابيين وحماية الوطن والمواطنين من تلك الأعمال الإرهابية التخريبية.

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