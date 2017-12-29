دراسة: خط الأطباء السيئ يقتل 7 آلاف شخص كل عام

كشفت دراسة حديثة أعدها المعهد الوطني لكلية الطب والأطباء في الولايات المتحدة، أن الخط السيئ للطبيب له نتائج خطيرة تفوق بكثير صعوبة فهمه، إذ أنه يصعب مهمة الصيدلي في قراءته، وإعطاء المريض دواءً خاطئا، ما يتسبب في مقتل سبعة آلاف شخص سنويًا.



وأوضحت الدراسة، أن هناك عدة أسباب وراء كتابة الطبيب وصفة دوائه بطريقة غير مفهومة، التي أبرزها ضيقُ حجم ومساحة الورقة التي يكتب عليها الطبيب وصفته، بالإضافة إلى ازدحام مواعيد الطبيب، ما يجعله يكتب الدواء بسرعة مع التركيز على توضيح الأحرف الأولى المميزة للدواء، دون غيرها.



والسبب الثالث فعزته الدراسة، إلى إدراك الأطباء بأن الخط سيحفظ في ملفات، ولن يعودوا إلى النظر إليه مرة أخرى.



ويعاني نصف مليون شخص من إصابات سنوية في الولايات المتحدة فقط، بسبب الدواء الخطأ وفق الدراسة ذاتها.





