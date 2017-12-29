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برلمان

مجلس النواب ينعى شهداء مارمينا بحلوان..ويؤكد: سنظل في رباط كالبنيان المرصوص

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:48 م
صدى البلد
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
نعي مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال الأمة، الشهداء الذين قضوا نحبهم إثر حادث إرهابي خسيس، استهدف كنيسة مارمينا بحلوان.

وأكد مجلس النواب فى بيان له، أن رصاص الإرهاب لم يفرق بين مسلم ومسيحي أو جامع وكنيسة، فالمستهدف الجميع بغية النيل من متانة وتشابك النسيج الوطني، قائلا:"سنظل جميعا في رباط كالبنيان المرصوص".

كما أكد البرلمان أن الشعب المصري بجميع أطيافه سيظل يحتفل بأعياده الدينية والوطنية، ولن ترهبه مثل هذه الأعمال الخرقاء التى يرتكبها أعداء الحياة، خوارج هذا العصر، الذين ضلوا الطريق، وقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية لهم بالمرصاد حتى اجتثاث جذورهم، وسينعم شعب مصر قريبا بالأمن والأمان.

وأختتم مجلس النواب النواب بيانه بتقديم خالص العزاء لأسر الشهداء ويدعوا الله عز وجل أن يعجل بشفاء المصابين.

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