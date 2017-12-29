ماريا كاري وصديقها يظهران بإطلالة الـ"cow boy" في احتفالات الكريسماس .. صور

تواصل النجمة العالمية ماريا كاري الاحتفال بعيد الكريسماس مع صديقها الراقص الشهير بريان تانكا في ولاية " كولورادو" الامريكية على طريقة شبابية، حيث ظهرا الثنائي وهما يرتديان قبعات الـ"Cow boy".



وظهرا الثنائي وهما يحتفلان في شوارع المدينة الامريكية ويمازحان بعضهما البعض وسط جماهير كاري.



يذكر ان ماريا كانت مرتبطة بالملياردير الشهير جيمس باركر ثم اانفصات عنه قبل اسابيع من زواجهما وارتبطا بـ" بريان" الذي يصغرها في العمر بحوالي 15 عامًا.