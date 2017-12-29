الأمن الإيراني يفرق مظاهرات بالقوة في كرمنشاه

أفادت قناة "الحرة" بأن الشرطة الإيرانية استخدمت القوة لتفريق متظاهرين هتفوا بشعارات ضد نظام الملالي في مدينة كرمنشاه غربي البلاد.



وطالب المتظاهرون في هتافاتهم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، مرددين هتافات تطالب بالحرية وتوفير فرص عمل، وتدين المرشد علي خامنئي الذين وصفوه في الهتافات بـ"الديكتاتور".



وكانت مظاهرات حاشدة قد خرجت، أمس الخميس" في مدينة مشهد، إذ فرقتها السلطات بالقوة أيضًا وألقت القبض على نحو 100 شخص من المشاركين فيها.



وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن هناك دعوة وجهت إلى الإيرانيين في أرجاء البلاد للنزول إلى الشوارع، اليوم الجمعة، للاحتجاج على "الغلاء والظلم والبطالة"، وتضامنا مع أهالي مشهد ومحافظة خراسان، مشيرًا إلى أن مواعيد انطلاق المظاهرات حددت في كل من مدن طهران ورشت، وساري، وقم، وتبريز، وأوروميه، وكرمانشاه، وهمدان، وخرم آباد، وقوجان.​