ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الأمن الإيراني يفرق مظاهرات بالقوة في كرمنشاه

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:55 م
صدى البلد
أحمد محرم
أفادت قناة "الحرة" بأن الشرطة الإيرانية استخدمت القوة لتفريق متظاهرين هتفوا بشعارات ضد نظام الملالي في مدينة كرمنشاه غربي البلاد.

وطالب المتظاهرون في هتافاتهم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، مرددين هتافات تطالب بالحرية وتوفير فرص عمل، وتدين المرشد علي خامنئي الذين وصفوه في الهتافات بـ"الديكتاتور".

وكانت مظاهرات حاشدة قد خرجت، أمس الخميس" في مدينة مشهد، إذ فرقتها السلطات بالقوة أيضًا وألقت القبض على نحو 100 شخص من المشاركين فيها.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن هناك دعوة وجهت إلى الإيرانيين في أرجاء البلاد للنزول إلى الشوارع، اليوم الجمعة، للاحتجاج على "الغلاء والظلم والبطالة"، وتضامنا مع أهالي مشهد ومحافظة خراسان، مشيرًا إلى أن مواعيد انطلاق المظاهرات حددت في كل من مدن طهران ورشت، وساري، وقم، وتبريز، وأوروميه، وكرمانشاه، وهمدان، وخرم آباد، وقوجان.​

ترشيحاتنا

مصر ترحب بجهود الرئيس البشير من أجل التوسط لإنهاء أزمة جنوب السودان

إصابة جديدة بين أهالي شبرا بخوم بـ لدغة ثعبان

إحالة عصابة سرقة الماشية بزعامة ضابط شرطة بالعياط للمحاكمة

الصور الأولى من حفل زفاف المذيعة فرح علي والسيناريست محمد عبدالمعطي

طبيب الساحر التركي: عالجناه بمصل مصري أنقذ حياته .. فيديو

تركيا تعلن عن تطور جديد في قضية اغتيال السفير الروسي

هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

منة فضالى لـ مى سليم: مبروك الطلاق.. زمن الرجالة خلص

الثعابين تغزو قرية شبرا بخوم بالمنوفية.. وفاة شخصين بـ لدغات خلال 3 أيام ..البيض المسمم وأمعاء الدواجن أبرز وسائل قتلها.. الصحة: توفير الأمصال ورفع الطوارئ..والزراعة: الأمر طبيعي لارتفاع الحرارة.. صور

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية.. اكتشاف مادة سائلة تغمره.. ومصدر: ليس زئبق أحمر.. صور

ريال مدريد عينه على جوهرتي باريس سان جيرمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

فيديو

وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو
منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو
هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو
هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟