صلاح عبد الله " الإرهاب لن ينتصر مهما توحش.. ومصر أقوى منه "



وكتب على صفحته على الفيس بوك " أيها الإرهابي الحقير من أقنعوك أن تتحول من إنسان إلى قنبلة لاعقل لها ولاقلب ولا ضمير، وأن الجنة مصيرك فوالله بإذنه تعالى مصيرهم ومصيرك جهنم وبئس المصير..الإرهاب لن ينتصر علينا مهما توحش مصر أقوى من الإرهاب.

أدان الفنان صلاح عبد الله الحادث الارهابى الذى استهدف كنيسة "مارمينا" بحلوان وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة والمدنيين.