ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

صلاح عبد الله " الإرهاب لن ينتصر مهما توحش.. ومصر أقوى منه "

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:08 م
صدى البلد
سمر سعد
أدان الفنان صلاح عبد الله الحادث الارهابى الذى استهدف كنيسة "مارمينا" بحلوان وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة والمدنيين.

وكتب على صفحته على الفيس بوك " أيها الإرهابي الحقير من أقنعوك أن تتحول من إنسان إلى قنبلة لاعقل لها ولاقلب ولا ضمير، وأن الجنة مصيرك فوالله بإذنه تعالى مصيرهم ومصيرك جهنم وبئس المصير..الإرهاب لن ينتصر علينا مهما توحش مصر أقوى من الإرهاب.

ترشيحاتنا

شاهد.. الحقيقة الكاملة لواقعة الفنانة زينة فى دبى

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والمباريات المنتظرة..فيديو

الحبس سنة لـ البلتاجي لإهانة المحكمة في قضية التخابر مع حماس

تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي

إحالة عصابة سرقة الماشية بزعامة ضابط شرطة بالعياط للمحاكمة

الساحر التركى لـ صدى البلد: المصل المصرى أنقذ حياتي.. فيديو وصور

معدات ضخمة لنقل تابوت سيدي جابر من موقعه.. فيديو وصور

مصر ترحب بجهود الرئيس البشير من أجل التوسط لإنهاء أزمة جنوب السودان

طبيب الساحر التركي: عالجناه بمصل مصري أنقذ حياته .. فيديو

ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح في الدوري الانجليزي بطريقة متميزة

إسماعيل يوسف ينعى سيف العماري برسالة مؤثرة

إصابة جديدة بين أهالي شبرا بخوم بـ لدغة ثعبان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

فيديو

وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو
منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو
هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو
هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟