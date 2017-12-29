ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الرجاء ينسحب من مواجهة زمالك 2001

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:09 م
صدى البلد
منتصر المرشدي - ملك موسي
امتنع فريق ناشئي الرجاء مواليد 2001 عن الحضور اليوم لمقر الزمالك من أجل مواجهة فريق النادي لنفس المواليد ببطولة الجمهورية.

واكد محمد صبحي المدير الاداري لقطاع الناشئين بنادي ان الفريق المطروحي لم يحضر اليوم لملاقاة فريق النادي وبالتالي اصبح منسحبا من اللقاء.

وأضاف صبحي ان حكم لقاء اليوم انتظر حتي موعد اللقاء ولم يحضر الرجاء وبناء عليه اطلق صافرته باعتبار الزمالك فائزا.والنادي ينتظر قرار لجنة المسابقات باحتساب النتيجة بشكل رسمي لمصلحة الزمالك.

ترشيحاتنا

شاهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في الخرطوم

5 أطعمة هامة تقضي على سموم وبكتيريا القولون

الحقيقة الكاملة حول تابوت الإسكندرية بعد فتحه..صور وفيديو

محمد العدل يسخر من وليد فواز بعد تصريحاته الأخيرة عقب الطلاق

تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي

3 طرق للحصول على هواء بارد في المنزل بدون تكييف

هادي الجيار: محمد رمضان كان بيتعلم مني في الأسطورة

قطع المياه عن 11 منطقة في القاهرة .. تعرف عليها

منة فضالى لـ مى سليم: مبروك الطلاق.. زمن الرجالة خلص

قرار عاجل من وزيرة الصحة بشأن مصاريف الدراسات العليا للأطباء

بث مباشر .. مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسى ونظيره السودانى

زفافها الليلة.. شاهد 10 صور من حنة المذيعة فرح علي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

فيديو

وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو
منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو
هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو
هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟