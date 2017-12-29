الرجاء ينسحب من مواجهة زمالك 2001

امتنع فريق ناشئي الرجاء مواليد 2001 عن الحضور اليوم لمقر الزمالك من أجل مواجهة فريق النادي لنفس المواليد ببطولة الجمهورية.



واكد محمد صبحي المدير الاداري لقطاع الناشئين بنادي ان الفريق المطروحي لم يحضر اليوم لملاقاة فريق النادي وبالتالي اصبح منسحبا من اللقاء.



وأضاف صبحي ان حكم لقاء اليوم انتظر حتي موعد اللقاء ولم يحضر الرجاء وبناء عليه اطلق صافرته باعتبار الزمالك فائزا.والنادي ينتظر قرار لجنة المسابقات باحتساب النتيجة بشكل رسمي لمصلحة الزمالك.