فلسطين تدين هجوم كنيسة حلوان الإرهابي وتنعى الشهداء

أدان السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف اليوم الجمعة كنيسة مارمينا في مدينة حلوان، وأسفر عن استشهاد عشرة اشخاص واصابة خمسة آخرين.



ونقل موقع "24" الإخباري الإماراتي عن السفير الفلسطيني قوله: "ننعي شهداء مصر الأبرار ضحايا الاعتداء الارهابي الآثم على كنيسة الشهيد مارمينا بحلوان".



وأضاف: "نقدم خالص تعازينا للقيادة والشعب المصري و لذوي الشهداء و لكل عَائِلات الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر في محاربتهم الإرهاب الخسيس الذي يحاول المس بأمن الشقيقة الكبرى مصر"، مؤكدًا وقوف فلسطين إلى جانب مصر، قيادة وشعبًا، من أجل محاربة الإرهاب و القضاء عليه.