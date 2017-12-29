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منوعات

مفاجأ 2018 السعيدة.."القمر العملاق" الذي ينتظره الملايين

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:09 م
صدى البلد
محمد علي
لن يقتصر الاحتفال برأس السنة هذا العام، على إطلاق الألعاب النارية، بمناسبة قدوم عام جديد، بل ستكون هناك ظاهرة فلكية نادرة، غريبة من نوعها ورائعة.

قالت وكالة "ناسا" الفضائية، فإن الأول من شهر يناير، سيشهد ظهور ما يسمى بـ"القمر العملاق"، المعروف بأنه أكبر حجما وإضاءة، بحسب ما ذكرته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وسيكون حجم "القمر العملاق" أكبر من القمر العادي بنسبة 14 في المائة، وأكثر إضاءة بنسبة 30 في المائة، وأطلقت "ناسا" عليه لقب "القمر الذئب".

ومن أسباب أن "القمر العملاق" أكبر حجما، هو أنه الأقرب إلى الأرض منذ عام 1948.

وإذا فوت مشاهدة "القمر العملاق" مع أول أيام العام الجديد 2018، فإنه من الممكن أن تشاهدة من جديد في 31 يناير، ولكن سيحمل اسم "القمر العملاق الأزرق".


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