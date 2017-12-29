مدير أمن القاهرة يجتمع بقيادات المديرية داخل قسم حلوان لمناقشة ملابسات حادث كنيسة مارمينا

اجتمع اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القاهرة، بقيادات المديرية وفرقة جنوب القاهرة للوقوف على ملابسات الحادث الارهابي الذى استهدف كنيس مارمينا حلوان صباح اليوم الجمعة واسفر عن استشهاد أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 آخرين من بينهم أمين شرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.



حضر الاجتماع داخل قسم حلوان اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة والعقيد على بشندى مدير ادارة العمليات بمباحث القاهرة وقيادات فرقة جنوب القاهرة.



وشدد عبد العال على مراجعة الخطط الامنية لتأمين محيط الكنائس، وسرعة ضبط الارهابي الهارب الأخر، ورفع حالة الاستنفار الامنى على كافة المستويات لعدم تعكير صفو احتفالات اعياد الميلاد.