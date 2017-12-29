الإسماعيلي يفاضل بين مدربين "الماني" و"برتغالي"

اكد مسئولو مجلس ادارة نادي الاسماعيلي على ان مجلس الادارة يبحث عدد من السير الذاتيه الخاصة بالمديرين الفنيين الاجانب وذلك من اجل خلافة الفرنسي سبستيان ديسابر عقب اعتذاره عن استكمال المهمة الفنية مع فريق الدراويش.



ويدرس مجلس الدارويش سير مدربين احدهما برتغالي والثاني الماني على ان يتم الحسم خلال الساعات القليلة المقبلة في جلسة من جلسات مجلس الادارة.



وكان الفرنسي سبستيان ديسابر قد اعتذر عن تدريب فريق الاسماعيلي الاول وذلك بسبب توليه مسئولية منتخب اوغندا.